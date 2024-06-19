Передаваемые Киеву истребители F-16 будут размещены на Украине — Белый дом

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители F-16, передаваемые Киеву Соединенными Штатами, будут размещены на территории Украины. Об этом заявил помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан.

«План состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. В двустороннем соглашении по безопасности, которое президент [США Джо Байден] и президент [Украины Владимир] Зеленский подписали, подчеркивается этот момент: мы хотим помочь Украине получить эти средства. Такие средства должны быть размещены на Украине», — заявил он в интервью американской телекомпании PBS.