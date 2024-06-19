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Британские экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж

17:40 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевую порошковую краску на камни Стоунхенджа в Англии с целью привлечь внимание общественности к теме защиты окружающей среды.

«Два человека приняли участие в акции за день до летнего солнцестояния, потребовав от будущего правительства подписать юридически обязывающий договор о поэтапном отказе от ископаемого топлива к 2030 году», — говорится в сообщении Just Stop Oil в соцсети X. Таким образом активисты обратились к оппозиционной Лейбористской партии Великобритании, которая по итогам парламентских выборов 4 июля, согласно опросам общественного мнения, может сменить консерваторов у власти.

Полиция графства Уилтшир позже сообщила, что двое активистов были задержаны.

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