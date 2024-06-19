Паромный рейс из Черноморска (Украина) в Батуми (Грузия) решено запустить снова

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская компания Ukrferry возобновляет паромное сообщение Черноморск (Одесская область) — Батуми, которое было остановлено в начале 2022 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно опубликованному расписанию, первый рейс из Черноморска запланирован на 9 июля, расписание составлено до конца месяца. Время в пути — около 60 часов.