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НОВОСТИ

Только 16% россиян сегодня полностью довольны своей заработной платой - опрос

23:00 20.06.2024

Только 16% россиян сегодня полностью довольны своей заработной платой, следует из опроса, который провели эксперты кадровой компании UTEAM. Еще треть (30%) признались, что в целом зарплата их устраивает, но хотелось бы получать больше, а 54% абсолютно не удовлетворены уровнем своих доходов. При этом каждый второй респондент уже говорил с руководством о повышении оплаты труда, но успеха достигли лишь 9%, сообщили эксперты. 64% респондентов признались, что хотели бы зарабатывать в полтора раза больше, чем сейчас. Именно такой уровень дохода будет для них идеальным. Еще 14% мечтают о росте заработной платы на 40% от текущей, 12% – на треть. 10–20% до идеальной заработной платы не хватает лишь каждому десятому.


НГ-Экономика


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