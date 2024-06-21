37 военнослужащих ВСУ сдались в плен за неделю на линии боевого соприкосновения — МО РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен за неделю на линии боевого соприкосновения, сообщили в Минобороны России.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих», — сообщили там.