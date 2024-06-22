В подполье сообщили о погрузке военной техники на платформы под Киевом

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военную технику загружают на железнодорожные платформы в данный момент на станции Фастов в Киевской области. Об этом рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Сейчас на станции Фастов в Киевской области начинается погрузка военной техники на железнодорожные платформы. Около десятка платформ подогнано. Прибывают военные единицы», — сказал он, отметив, что украинские военные приезжают на станцию на автобусах гражданской окраски.