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НОВОСТИ

В подполье сообщили о погрузке военной техники на платформы под Киевом

11:00 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военную технику загружают на железнодорожные платформы в данный момент на станции Фастов в Киевской области. Об этом рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Сейчас на станции Фастов в Киевской области начинается погрузка военной техники на железнодорожные платформы. Около десятка платформ подогнано. Прибывают военные единицы», — сказал он, отметив, что украинские военные приезжают на станцию на автобусах гражданской окраски.

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