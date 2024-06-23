Дания не имеет законного права ограничивать судоходство в Балтийском море - СМИ

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Дании, рассматривающие возможность ограничить судоходство в Балтийском море, не имеют законного права для подобного шага. Об этом говорится в материале швейцарской газеты Tages-Anzeiger.



Издание отмечает, что балтийские проливы, о которых в первую очередь идет речь, относятся к международным водам и находятся в равноправном пользовании всех государств. Таким образом, у Дании нет возможности в одностороннем порядке ввести запрет на проход танкеров с нефтью на этой территории, для этого потребуется согласие других стран.



17 июня министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен сообщил Reuters, что королевство рассматривает возможность ограничить передвижение в Балтийском море танкеров, якобы перевозящих российскую нефть. По его словам, Дания обсуждает этот вопрос с другими странами региона Балтийского моря, а также членами Евросоюза. Расмуссен при этом не уточнил, какие конкретно меры могут быть приняты.



