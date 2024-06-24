Рогозин счел связь терактов в Дагестане с Украиной «розовым туманом»

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Рогозин назвал «розовым туманом» связь терактов в Дагестане с Украиной. Сенатор и бывший глава «Роскосмоса» заявил, что это может привести Россию «к большим проблемам».

«Депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО. А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам», — сказано в Telegram-канале Рогозина.

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