Рогозин счел связь терактов в Дагестане с Украиной «розовым туманом»
12:32 24.06.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дмитрий Рогозин назвал «розовым туманом» связь терактов в Дагестане с Украиной. Сенатор и бывший глава «Роскосмоса» заявил, что это может привести Россию «к большим проблемам».
«Депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО. А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам», — сказано в Telegram-канале Рогозина.
«В чужом глазу соринку видим, в своём — бревна не разглядим. А пора бы», — заключил член комитета Совфеда по обороне и безопасности. "Говорит Москва"
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