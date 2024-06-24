Путин соболезнует пострадавшим в результате атаки ВСУ на Крым и нападения в Дагестане
13:00 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует пострадавшим и потерявшим близких в результате атаки Украины на Севастополь и вооруженного нападения преступников в Дагестане. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент глубоко соболезнует всем: тем, кто потерял своих родных в Крыму в результате ракетной атаки, родственникам и близким погибших в Дагестане „, — сказал представитель Кремля.
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