Конфликт на Украине чреват разрастанием с использованием ядерного оружия — МИД Турции

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что украинский конфликт чреват разрастанием, в том числе с возможностью использования ядерного оружия.

«Цена продолжающейся войны для региона и всего мира очень высока. Что еще более серьезно, этот риск может расти и распространяться. Он может распространяться географически. На повестку дня может встать вопрос о возможности применения ядерного оружия», — сказал турецкий министр в эфире телеканала Habertürk.