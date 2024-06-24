Конфликт на Украине чреват разрастанием с использованием ядерного оружия — МИД Турции
22:00 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что украинский конфликт чреват разрастанием, в том числе с возможностью использования ядерного оружия.
«Цена продолжающейся войны для региона и всего мира очень высока. Что еще более серьезно, этот риск может расти и распространяться. Он может распространяться географически. На повестку дня может встать вопрос о возможности применения ядерного оружия», — сказал турецкий министр в эфире телеканала Habertürk.
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