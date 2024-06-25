Севастополь является в первую очередь базой ЧФ, а не курортом — депутат ГД

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трагедия, связанная с обстрелом Севастополя украинской стороной и падением фрагментов ракет на пляж, напомнила всем, что город является в первую очередь базой Черноморского флота (ЧФ), а не курортом. Такое мнение высказала замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат от Севастополя Татьяна Лобач.

«Мы сейчас в полной мере ощутили, что мы — база Черноморского флота, что находимся на острие этой ситуации. И если севастопольцы более или менее привыкли [к воздушным тревогам] и более или менее готовы к таким ситуациям, то, конечно, у людей, которые собираются сюда отдыхать, такие ситуации могут вызывать опасения», — сказала Лобач.

Она отметила, что туристический поток в Севастополь по сравнению с Крымом и так всегда был ниже. А сейчас ожидается еще большее его снижение. Несмотря на то что с туристической отраслью связана значительная часть экономики региона, власти осознают сложность ситуации.

«Мы можем бесконечно рассказывать, что у нас солнце, море, пляжи, огромное количество музеев и так далее. Но когда приглашаешь гостей, то несешь ответственность за людей, которых ты приглашаешь. Это большая ответственность. Не хотела бы, чтобы мы [власти и туристы] друг друга обманывали», — подчеркнула депутат.