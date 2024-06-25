Литва денонсировала договор с РФ о правой помощи

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейм (парламент) Литвы денонсировал договор с Российской Федерацией о правой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. На пленарном заседании за это проголосовали 93 депутата, пятеро воздержались, голосовавших против не было.

Как заявила министр юстиции Эвелина Добровольска, причинами для принятия данного решения стали «изменение геополитической ситуации и проводимая Россией агрессивная политика». «Такая мера будет содействовать сокращению до минимума правовых контактов со страной-агрессором», — сказала министр.

Ранее Эстония и Латвия также денонсировали подобные договоры с РФ.