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В РФ в 2 раза увеличилось число выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией

13:00 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, увеличились в России в два раза. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

«Профилактике правонарушений и выявлению мигрантов, находящихся в розыске, либо сменивших свои установочные данные, способствовали в том числе информационные ресурсы МВД России, в первую очередь дактилоскопические учеты. Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Эту активность вы все наблюдаете, все ведомства, которые работают по данным направлениям, активизировались, и вот у нас результат такой имеет место быть», — сказал он.

Колокольцев подчеркнул, что вместе с тем даже отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют повышение уровня межнациональной напряженности. «Таким образом, вопросы противодействия нелегальной миграции являются стратегически важными, затрагивают компетенции многих ведомств, а также региональных органов власти. Они должны решаться совместными усилиями», — отметил глава МВД.

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