Зной на юге России выйдет на пик к выходным дням — «Фобос»

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аномальная жара, установившаяся на юге России, будет на этой неделе усиливаться и выйдет на пик к выходным дням. Об этом сообщается на сайте погоды «Фобос».

Старт июля оказался самым знойным по меньшей мере за всю эпоху глобального потепления, даже в «огненном» 2010 году первые дни месяца были прохладнее. В среду в зоне экстремального перегрева окажутся две трети территории европейской России, где расположены восемь из 16 российских городов-миллионников и проживает 60% населения страны.

«География рекордов жары в среду расширится, <…> на юге России местами возможно 38 градусов. <…> В ближайшие дни южные потоки продолжат нести на Русскую равнину очень теплые воздушные массы из субтропического пояса Евразии. И только в конце недели ветер в средних широтах развернется на западные румбы, и сюда начнет поступать более прохладный воздух атлантического происхождения. Но вот на юг страны свежесть пробиться не сумеет, и к выходным зной здесь выйдет на пик», — говорится в сообщении.

В частности, в Мелитополе сегодня и завтра воздух будет прогреваться до 34-36 градусов, а затем столбики термометров поднимутся до 37-39 градусов.

Как уточнил ранее в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в минувшие сутки на юге России рекорды жары были достигнуты в двух региональных центрах — Симферополе — 35,3 градуса (предыдущий рекорд — 34,5 градуса был зафиксирован в 1938 году) и в Запорожье — 35,5 градуса (предыдущий 35 градусов был в 1991 году).

Рекорды по аномальной жаре также установлены в Керчи — 34,4 градуса (предыдущий 33,5 градуса — в 2020 году), Ялте — 35,1 градуса (предыдущий 32,8 градуса — в 1950 году), Мариуполе — 33,5 градуса (предыдущий 33,2 градуса — в 1991 году), Анапе — 34,3 градуса (предыдущий — 32,8 градуса — в 2009 году) и Приморско-Ахтарске — 35,9 градуса (предыдущий 35,6 градуса был в 1983 году).