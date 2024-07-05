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Резонансная история с неэтичным досмотром девочек на ЕГЭ не подтвердилась — Рособрнадзор

09:32 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной инцидента на ЕГЭ в Воронеже стал неправильно настроенный металлоискатель, который реагировал на незначительные элементы металла на одежде школьников, однако факты неэтичного досмотра девочек прокуратурой не подтвердились. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее в социальных сетях появились жалобы выпускников на унизительные досмотры в пунктах проведения экзаменов перед ЕГЭ. Особенно широкий общественный резонанс вызвал случай в Воронеже, где, по сообщениям в соцсетях, у девочек проверяли нижнее белье. Руководитель ведомства Анзор Музаев сообщил, что факт нарушений организации ЕГЭ в этой школе был подтвержден частично.

«Согласно решению прокуратуры, стационарный металлоискатель был настроен некачественно, что привело к его избыточной чувствительности и реагированию на незначительные предметы, элементы металла на одежде обучающихся. При этом факты досмотров и требований участников снять какие-либо предметы одежды прокуратурой не подтверждены», — сообщили в Рособрнадзоре.

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