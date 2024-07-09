Аналитики позитивно оценили финансовые результаты Сбера за первое полугодие
15:37 09.07.2024
Сегодня Сбер отчитался о финансовых результатах за январь-июнь 2024 года. Чистая прибыль выросла на 5,6% до 768,7 млрд руб. при рентабельности капитала 22,9%. За июнь банк заработал 140,3 млрд руб. при рентабельности капитала 24,8%.
Аналитики позитивно оценивают финансовые результаты Сбера за первое полугодие. «Несмотря на довольно сложную операционную среду, банк продолжает демонстрировать рост доходов по основным направлениям деятельности при снижении расходов на кредитный риск и неплохом контроле над операционными расходами. Результаты подтверждают наши ожидания и заявления руководства Сбера, что банк покажет положительную динамику прибыли в этом году», – пишут в обзоре аналитики «Финам».
«Судя по результатам Сбера за полугодие, чистая прибыль за 2024 год может снова побить рекорд прошлого года и составить порядка 1,6 трлн руб. Это значит и рекордные дивиденды, так как Сбер один из немногих банков, который стабильно направляет 50% прибыли акционерам. Поэтому акции Сбера безусловно останутся локомотивом российского фондового рынка», – добавил инвестстратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.
Аналитики «Т-Инвестиций» в своем обзоре пишут, что Сбер «вполне может увеличить чистую прибыль на 10% или даже чуть больше – примерно до 1,7 трлн руб.». В таком случае, по их мнению, дивиденды банка по итогам 2024 года могут составить около 40 руб. на акцию, что даст 13% дивидендной доходности.
По мнению аналитиков, человекоцентричная стратегия Сбера на 2024-2026 годы помогает укреплять позиции на рынке за счет создания продуктов и сервисов с фокусом на человека, что в итоге помогает банку зарабатывать. При этом в некоторых сегментах Сбер выступает мировым лидером.
В частности, Россия – первая страна в мире, которая массово начала использовать технологию биометрии для обычных платежей. Именно Сбер прошлым летом запустил сервис «Оплата улыбкой» для массового пользователя. Сервис «Оплата улыбкой» позволяет оплатить товар, даже если у клиента нет с собой карты, наличных и смартфона. Недавно Сбер сообщил, что доля альтернативной оплаты с использованием сервиса «Оплата улыбкой» в безналичном обороте банка выросла более чем в 1,5 раза с начала года. Клиенты совершили уже более 5 млн оплат с использованием биометрии.
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