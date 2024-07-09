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ГД приостановила действие ценза оседлости для кандидатов в СФ от Донбасса и Новороссии

16:00 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении законопроект, которым в том числе предлагается до 1 января 2030 года не распространять ценз оседлости на кандидатов в сенаторы от Донбасса и Новороссии.

Принятыми поправками вносятся изменения в закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания РФ», устанавливающие, что до 1 января 2030 года требование о постоянном проживании на территории субъекта РФ не распространяется на кандидата в сенаторы от ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Согласно действующему закону, кандидатом в сенаторы от субъекта РФ может быть гражданин РФ, постоянно проживающий на территории данного субъекта в течение пяти лет до его выдвижения, либо в совокупности в течение 20 лет.

Также предлагается уточнить, что ценз оседлости не распространяется на кандидата, который имеет классный чин прокурорского работника, соответствующий воинскому званию высшего офицера или специальному званию высшего начальствующего состава.

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