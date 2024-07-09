0
0
199
НОВОСТИ

140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы находятся под стражей

16:32 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

140 человек, принявшие участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы, находятся под стражей, более 1 тыс. человек привлечены к административной ответственности. Об этом сообщил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов в ходе совещания с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

«После событий в аэропорту 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах, <…> все сидят законно <…>, 1,2 тыс. человек привлечены к административной ответственности», — сказал Магомедов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 09.07.2024
Моди и Путин поставили цель достичь к 2030 г. товарооборота между странами в $100 млрд
0
15
17:32 09.07.2024
Дума запрещает сайты, торгующие БАДами без маркировки
0
85
17:12 09.07.2024
Кремль не знает, что было в письме Орбана властям ЕС после встречи с Путиным — Песков
0
119
17:08 09.07.2024
Сбер: Искусственный интеллект меняет креативные индустрии
0
126
17:00 09.07.2024
Россия и Индия изучают возможность увеличения поставок газа, в том числе СПГ — Новак
0
158
16:12 09.07.2024
Израильские военные уничтожили 6 км подземных туннелей в восточной части Газы
0
189
16:00 09.07.2024
ГД приостановила действие ценза оседлости для кандидатов в СФ от Донбасса и Новороссии
0
207
15:37 09.07.2024
Аналитики позитивно оценили финансовые результаты Сбера за первое полугодие
0
234
15:32 09.07.2024
Путин вручит Моди высшую госнаграду РФ спустя пять лет после присуждения
0
266
15:12 09.07.2024
Недружественные страны наращивают закупку урана у РФ, несмотря на санкции — Лихачев
0
256

Возврат к списку