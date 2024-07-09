140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы находятся под стражей
16:32 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
140 человек, принявшие участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы, находятся под стражей, более 1 тыс. человек привлечены к административной ответственности. Об этом сообщил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов в ходе совещания с главой Дагестана Сергеем Меликовым.
«После событий в аэропорту 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах, <…> все сидят законно <…>, 1,2 тыс. человек привлечены к административной ответственности», — сказал Магомедов.
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