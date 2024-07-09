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Россия и Индия изучают возможность увеличения поставок газа, в том числе СПГ — Новак

17:00 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Индия изучают возможность расширения сотрудничества в газовой сфере, в том числе увеличения поставок газа. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, который входит в составе делегации на российско-индийских переговорах в Кремле. По его словам, Россия уже поставляет в Индию сжиженный природный в объеме около 3 млн тонн в год, в дальнейшем он может быть увеличен.

«Во-первых, у нас сейчас уже поставляется сжиженный природный газ, 3 млн тонн в год. Это российский газ, с российских проектов. Во-вторых, у нас, в принципе, существуют перспективы расширения сотрудничества в газовой сфере и поставки российского газа», — сказал он, уточнив, что речь идет не только про увеличение поставок СПГ.

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