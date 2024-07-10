Осло передаст Киеву шесть истребителей F-16

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16, их поставки начнутся уже в нынешнем году. Об этом заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

«Норвегия приняла решение передать на безвозмездной основе Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки в 2024 году», — приводит слова главы правительства газета VG.