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Ситуация, когда зарплата курьеров выше, чем у инженеров, ненормальна - Медведев

15:32 10.07.2024 Источник: Интерфакс

Государству и "Единой России" следует подумать о регулировании ситуации, при которой зарплаты у занятых в сфере обслуживания превышают заработок представителей реального сектора, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Оплата труда курьера, например, может быть больше оплаты труда инженера. Такого быть, конечно, не должно", - сказал Медведев в среду на совещании по теме совершенствования трудового законодательства.

По его словам, "при том, что рынок все больше и больше требует людей, которые занимаются обслуживающими функциями, но тем не менее это ненормальная ситуация, это повод государству и нашей партии призадуматься, каким образом это все регулировать".

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