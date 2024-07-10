Около 17% населения Армении считают, что нужно остаться в ОДКБ — Gallup
16:00 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 17% населения Армении считают, что страна должна остаться членом ОДКБ, 29% являются сторонниками вступления в НАТО. Данные опроса сегодня журналистам представил директор компании МPG, которая является официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup, Арам Навасардян.
«На вопрос, членом какой организации — ОДКБ или НАТО — должна быть Армения, 44,3% опрошенных ответили, что Армения должна быть нейтральной страной, 16,9% — за ОДКБ, 29% стремятся в НАТО. С февраля количество сторонников членства в ОДКБ снизилось на 10%, а желающих вступить в НАТО увеличилось на 7%», — сказал Навасардян.
Также был задан вопрос о том, должна ли Армения вступить в ЕС. За эту идею высказались 34,2% опрошенных, 22,5% — скорее да, чем нет, однозначно против — 19,1%, скорее нет — 13,7%.
«Первым условием для вступления в ЕС является выход из ЕАЭС. 27,8% участвовавших в опросе однозначно согласны на этот шаг, скорее согласны — 17,3%, скорее не согласны — 15,6%, и категорически против — 21,4% наших респондентов», — поделился данными представитель компании Gallup.
Что касается изменения конституции, о чем сейчас активно говорят премьер-министр Никол Пашинян и его команда, то 80,3% участвовавших в опросе граждан категорически против смены основного закона. Поддерживают эту идею всего 3,3%.
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