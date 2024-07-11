ФСБ пресекла атаку террориста на православный храм в Майкопе, подозреваемый задержан

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила террористическую атаку члена запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО), выходца из одной из стран Центрально-Азиатского региона на православный храм в Адыгее. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Террорист готовил нападение на культовое учреждение (православный храм) города Майкоп и убийство его священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания, провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Планировал провести видеосъемку акции для последующего размещения в сети Интернет в целях пропаганды идей МТО на фоне совершенного резонансного преступления», — сообщили в ЦОС. После теракта он намеревался скрыться за рубежом.