Володин возглавит делегацию РФ на инаугурации президента Ирана Пезешкиана — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в четверг на полях Парламентского форума БРИКС побеседовал с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

«Скоро должна пройти инаугурация вновь избранного президента Ирана. Вот, господин Володин, ваш коллега, будет возглавлять российскую делегацию», — сказал Путин в ходе встречи.