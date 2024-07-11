0
0
24
НОВОСТИ

Володин возглавит делегацию РФ на инаугурации президента Ирана Пезешкиана — Путин

17:00 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в четверг на полях Парламентского форума БРИКС побеседовал с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

«Скоро должна пройти инаугурация вновь избранного президента Ирана. Вот, господин Володин, ваш коллега, будет возглавлять российскую делегацию», — сказал Путин в ходе встречи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 11.07.2024
РФ по итогам сельхозсезона заняла 1 место в мире по экспорту пшеницы и ячменя — Минсельхоз
0
50
16:32 11.07.2024
Более 70% сторонников демократов поддерживают кандидатуру Харрис вместо Байдена — опрос
0
129
16:12 11.07.2024
ФСБ пресекла атаку террориста на православный храм в Майкопе, подозреваемый задержан
0
147
16:02 11.07.2024
Дивидендный гэп в акциях Сбера будет быстро закрыт, уверены аналитики
0
162
16:00 11.07.2024
Россия жестко и адекватно ответит на размещение ракет США в Германии — Матвиенко
0
157
15:32 11.07.2024
ВСУ сбрасывают с коптеров боеприпасы с химоружием в районе Волчанска и Липцов — Ганчев
0
245
15:12 11.07.2024
Эрдоган заявил, что с Путиным можно вести переговоры даже при расхождении во мнениях
0
241
15:00 11.07.2024
В штабе Байдена начали сомневаться в его победе над Трампом — WP
0
249
14:48 11.07.2024
На курорте Сбера «Манжерок» развивают новое эконаправление
0
225
14:32 11.07.2024
Отношение Запада к РФ «подлило масла в огонь» и усугубило положение Киева — Эрдоган
0
317

Возврат к списку