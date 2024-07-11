Володин возглавит делегацию РФ на инаугурации президента Ирана Пезешкиана — Путин
17:00 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в четверг на полях Парламентского форума БРИКС побеседовал с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.
«Скоро должна пройти инаугурация вновь избранного президента Ирана. Вот, господин Володин, ваш коллега, будет возглавлять российскую делегацию», — сказал Путин в ходе встречи.
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