Израиль будет сражаться до победы, даже если на это потребуется время — Нетаньяху

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газе до достижения всех ее целей, только давление на ХАМАС способно привести к освобождению заложников, удерживаемых радикалами в палестинском анклаве. Такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая перед военнослужащими на церемонии завершения офицерских курсов на армейской базе. Трансляцию выступления премьера вела пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Мы будем сражаться до победы, даже если на это потребуется время», — сказал Нетаньяху.

«Без военного давления на ХАМАС мы (Израиль — прим. ТАСС) <…> не сможем добиться освобождения заложников», — добавил премьер.