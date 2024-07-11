Израиль будет сражаться до победы, даже если на это потребуется время — Нетаньяху
20:40 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газе до достижения всех ее целей, только давление на ХАМАС способно привести к освобождению заложников, удерживаемых радикалами в палестинском анклаве. Такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая перед военнослужащими на церемонии завершения офицерских курсов на армейской базе. Трансляцию выступления премьера вела пресс-служба Армии обороны Израиля.
«Мы будем сражаться до победы, даже если на это потребуется время», — сказал Нетаньяху.
«Без военного давления на ХАМАС мы (Израиль — прим. ТАСС) <…> не сможем добиться освобождения заложников», — добавил премьер.
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