ВВП РФ за пять месяцев вырос на 5%, это выше прогнозов — Мишустин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валовой внутренний продукт по итогам пяти месяцев этого года прибавил 5%, это существенно выше прогнозов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

«Сегодня обсудим текущую ситуацию в экономике. Динамика остается высокой, в мае рост немного ускорился относительно апреля — до 4,5%. Если мы возьмем статистику за пять месяцев, то валовой внутренний продукт прибавил 5% к аналогичному периоду прошлого года. Это существенно выше прогнозов, вопреки всем попыткам извне нам помешать», — сказал глава кабмина.