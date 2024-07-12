ВВП РФ за пять месяцев вырос на 5%, это выше прогнозов — Мишустин
12:00 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Валовой внутренний продукт по итогам пяти месяцев этого года прибавил 5%, это существенно выше прогнозов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
«Сегодня обсудим текущую ситуацию в экономике. Динамика остается высокой, в мае рост немного ускорился относительно апреля — до 4,5%. Если мы возьмем статистику за пять месяцев, то валовой внутренний продукт прибавил 5% к аналогичному периоду прошлого года. Это существенно выше прогнозов, вопреки всем попыткам извне нам помешать», — сказал глава кабмина.
НОВОСТИ
- 13:15 12.07.2024
- Главный раввин прокомментировал нападение на синагогу в Калужской области
- 13:05 12.07.2024
- РФ знает о стремлении Турции в ШОС, но членство страны в НАТО создает сложности — Песков
- 13:00 12.07.2024
- ВСУ после провала в Крынках не пытаются высадить на левобережье Днепра крупные группы
- 12:32 12.07.2024
- Более 40% россиян выступили против введения штрафов для родителей курящих детей - опрос
- 12:20 12.07.2024
- Американский военный концерн договорился с Киевом о производстве боеприпасов на Украине
- 12:05 12.07.2024
- Малайзия намерена присоединиться к БРИКС в статусе страны-партнера — посол в Москве
- 11:32 12.07.2024
- США вынашивают планы превращения украинского конфликта в войну России и НАТО — СМИ
- 11:20 12.07.2024
- Учения РФ и КНР показывают их решимость совместно реагировать на угрозы — МО КНР
- 11:05 12.07.2024
- Более половины американцев считают, что другие принимают решения за Байдена — опрос
- 11:00 12.07.2024
- В Крыму задержан агент украинских спецслужб, передававший информацию о ВС РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать