В Польше считают, что помощь США позволит ВСУ продержаться лишь год — спецслужба

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военной помощи, которую США выделил Киеву в последние месяцы, хватит только на один год интенсивных боевых действий. Такое мнение выразил глава польского Бюро национальной безопасности (польской спецслужбы, БНБ) Яцек Севера в интервью порталу Wirtualna Polska.

«Украина получила [от США] пакет [военной помощи], которого хватит на год ведения боевых действий такой интенсивности», — отметил Севера. В связи с этим Польша и страны Балтии получают дополнительное время для подготовки к потенциальному конфликту с Россией, заявил политик.

В декабре минувшего года Севера предположил, что у стран восточного фланга НАТО есть три года на это.