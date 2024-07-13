Компания OpenAI работает над секретным проектом с области развития ИИ - СМИ
10:04 13.07.2024 Источник: РБК
Создатель ChatGPT, компания OpenAI, работает над новым проектом в сфере искусственного интеллекта (ИИ) под кодовым названием Strawberry, пишет Reuters со ссылкой на источники и внутренние документы.
Strawberry — тщательно охраняемый секрет даже внутри OpenAI. Проект сосредоточен на том, чтобы ИИ-модели не только генерировали ответы на вопросы пользователя, но и заранее планировали разные сценарии взаимодействия, а также автономно изучали интернет для «глубокого исследования». Прежде модели искусственного интеллекта делать этого не умели, пояснили опрошенные агентством сотрудники OpenAI.
Как выяснил Bloomberg, на внутреннем собрании в OpenAI на днях продемонстрировали демоверсию исследовательского проекта, в который были заложены навыки рассуждения, схожие с человеческими. Опрошенные Reuters исследователи подчеркнули, что способность к рассуждению — ключ к достижению ИИ человеческого или сверхчеловеческого уровня интеллекта. (РБК)
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