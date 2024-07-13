Премьер Грузии считает, что отношения США могут улучшиться к началу следующего года

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что отношения с США существенно изменятся в лучшую сторону с начала следующего года.

«Мы хотим максимально углубить отношения с США, о чем мы не раз говорили. Мы с нашей стороны абсолютно открыты. Главное, чтобы мы увидели встречные шаги. Мы находимся в режиме ожидания. <…> Мы уверены, что где-то к началу следующего года развитие отношений между Грузией и США существенно изменится [в лучшую сторону]», — сказал Кобахидзе грузинским журналистам.