Премьер Грузии считает, что отношения США могут улучшиться к началу следующего года
14:10 13.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что отношения с США существенно изменятся в лучшую сторону с начала следующего года.
«Мы хотим максимально углубить отношения с США, о чем мы не раз говорили. Мы с нашей стороны абсолютно открыты. Главное, чтобы мы увидели встречные шаги. Мы находимся в режиме ожидания. <…> Мы уверены, что где-то к началу следующего года развитие отношений между Грузией и США существенно изменится [в лучшую сторону]», — сказал Кобахидзе грузинским журналистам.
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