С начала года органами внутренних дел выслано из страны 65 тыс. нарушителей – МВД РФ
16:25 13.07.2024 Источник: Интерфакс
С начала года из России высланы 65 тыс. иностранных граждан, нарушивших закон, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В общей сложности с начала года органами внутренних дел выслано из страны 65 тыс. нарушителей, закрыт въезд 120 тыс. лиц", - сказала Волк журналистам в субботу.
По ее словам, предпринимаемые МВД меры позволили "закрепить тенденцию снижения числа преступлений со стороны иностранных граждан".
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