С начала года органами внутренних дел выслано из страны 65 тыс. нарушителей – МВД РФ

16:25 Источник: Интерфакс

С начала года из России высланы 65 тыс. иностранных граждан, нарушивших закон, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В общей сложности с начала года органами внутренних дел выслано из страны 65 тыс. нарушителей, закрыт въезд 120 тыс. лиц", - сказала Волк журналистам в субботу.

По ее словам, предпринимаемые МВД меры позволили "закрепить тенденцию снижения числа преступлений со стороны иностранных граждан".