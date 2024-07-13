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У РФ хватает потенциала для сдерживания американских ракет в Европе - Песков

16:35 13.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обладает достаточными возможностями, чтобы отвечать на размещение американских дальнобойных ракет в Европе, но потенциальными жертвами в таком случае будут европейские столицы. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Парадокс в том, пояснил он, что США продолжают зарабатывать деньги, а Европа «находится в прицеле ракет». «Наша страна — в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили. Это все уже было. У нас хватает потенциала для того, чтобы сдерживать эти ракеты. Но потенциальной жертвой являются столицы этих государств», — предупредил представитель Кремля.

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