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НОВОСТИ

КНДР начнет поставки яблок на российский рынок

09:20 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика договорились о начале поставок яблок на российский рынок. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«В настоящее время Корейская Народно-Демократическая Республика выразила заинтересованность в поставках подкарантинной продукции в Российскую Федерацию. На переговорах, состоявшихся в июне 2024 года, стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части поставок продукции, в частности яблок. В рамках переговоров, состоявшихся при подписании меморандума по карантину растений, все вопросы корейской стороны были сняты, стороны договорились о возможности начала поставок», — говорится в сообщении.

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