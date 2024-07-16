Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным — Лукашенко

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народ Белоруссии не хочет войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы и далее будем развивать, укреплять и совершенствовать наши вооруженные силы также с учетом опыта боевых действий. Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию против нас ответ должен быть решительным и жестким, — сказал Лукашенко на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений, его слова приводит агентство БелТА. — Каждый из вас это должен усвоить. Это наша принципиальная позиция. Есть кому и есть чем ответить любому агрессору».