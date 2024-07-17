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РФ достигнет уровней добычи газа, которые были до СВО, и превысит их — Новак

10:00 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия намерена достигнуть уровней добычи газа, которые были до начала специальной военной операции на Украине и которые упали из-за сокращения поставок в Европу. Это получится сделать за счет роста поставок на рынок России и новых направлений экспорта. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову сказал вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

«Безусловно, догоним. Уровень будет даже выше. Спад был связан с сокращением объемов поставок в европейском направлении, будем компенсировать за счет других рынков, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион, в наши страны-партнеры. Это в том числе поставки газа в СНГ», — сказал он.

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