РФ достигнет уровней добычи газа, которые были до СВО, и превысит их — Новак
10:00 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия намерена достигнуть уровней добычи газа, которые были до начала специальной военной операции на Украине и которые упали из-за сокращения поставок в Европу. Это получится сделать за счет роста поставок на рынок России и новых направлений экспорта. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову сказал вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
«Безусловно, догоним. Уровень будет даже выше. Спад был связан с сокращением объемов поставок в европейском направлении, будем компенсировать за счет других рынков, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион, в наши страны-партнеры. Это в том числе поставки газа в СНГ», — сказал он.
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