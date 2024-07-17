Электроснабжение потребителей на юге России восстановлено — Минэнерго
12:32 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Электроснабжение всех потребителей на юге России восстановлено после сбоев на фоне аномальной жары, сообщило Минэнерго РФ.
«Министерство энергетики продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры», — говорится в сообщении.
Ранее временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт были введены на юге России в условиях повышенных нагрузок на энергосистему из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Позднее объем был снижен на 500 МВт. Ограничения вводились с целью сохранения устойчивости энергосистемы.
Замминистра энергетики Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что небольшие ограничения, синхронизированные с региональными властями, сохраняются в работе промышленности.
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