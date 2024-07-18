0
0
42
НОВОСТИ

«Дружба без границ» между РФ и КНР подрывает западоцентричный порядок, считает глава ЕК

11:20 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегическое партнерство между Россией и Китаем приводит к снижению глобального влияния ЕС и подрывает так называемый западоцентричный «порядок, основанный на правилах». С таким утверждением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей политической программе развития сообщества на 2025–2029 годы.

«Все более агрессивная позиция и нечестная экономическая конкуренция со стороны Китая, его „дружба без границ“ с Россией <…> отражают сдвиг от сотрудничества в сторону соревновательного подхода (в международных отношениях — прим. ТАСС). <…> В результате наш (отстаиваемый Западом — прим. ТАСС) международный порядок, основанный на правилах, разрушается, и наши [ЕС] глобальные институты становятся менее эффективными», — считает председатель Еврокомиссии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 18.07.2024
Эвтаназия бездомных животных должна быть исключительной мерой — КС РФ
0
88
11:00 18.07.2024
Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз
0
93
10:32 18.07.2024
Маск иронично ответил на обвинения со стороны Байдена
0
146
10:20 18.07.2024
Байден заразился коронавирусом, утверждает Белый дом
0
143
10:05 18.07.2024
Япония в первом полугодии 2024 г. сократила поставки авто в РФ на 19,6%
0
155
10:00 18.07.2024
Пелоси считает, что Байден не сможет победить на президентских выборах — CNN
0
167
09:32 18.07.2024
Десять безэкипажных катеров, следовавших к Крыму, уничтожены за ночь в Черном море
0
201
09:20 18.07.2024
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов отказался от сделки со следствием
0
221
09:05 18.07.2024
США при Трампе будут применять военную силу за рубежом, «только когда необходимо» — Вэнс
0
287
09:00 18.07.2024
Средства ПВО за ночь уничтожили 33 БПЛА над Крымом и 2 над Брянской областью
0
267

Возврат к списку