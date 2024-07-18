«Дружба без границ» между РФ и КНР подрывает западоцентричный порядок, считает глава ЕК

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегическое партнерство между Россией и Китаем приводит к снижению глобального влияния ЕС и подрывает так называемый западоцентричный «порядок, основанный на правилах». С таким утверждением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей политической программе развития сообщества на 2025–2029 годы.

«Все более агрессивная позиция и нечестная экономическая конкуренция со стороны Китая, его „дружба без границ“ с Россией <…> отражают сдвиг от сотрудничества в сторону соревновательного подхода (в международных отношениях — прим. ТАСС). <…> В результате наш (отстаиваемый Западом — прим. ТАСС) международный порядок, основанный на правилах, разрушается, и наши [ЕС] глобальные институты становятся менее эффективными», — считает председатель Еврокомиссии.