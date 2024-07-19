Орбан заявил, что держит в секрете шаги в ходе миссии мира, чтобы ему не помешали
11:32 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен продолжить миротворческую миссию по Украине, но не хочет заранее сообщать о своих следующих шагах, опасаясь, что ему могут помешать. Выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, он заявил, что не считает это чрезмерной осторожностью, поскольку существуют силы, не заинтересованные в мирном урегулировании украинского конфликта.
«Это вполне обоснованная осторожность, потому что появилось много противников миротворческой миссии. Если заранее станет известно, каким будет следующий шаг, то многие сделают так, чтобы он не мог не быть выполнен. Всегда сначала надо что-то сделать, а потом уже говорить об этом, так что я тоже буду действовать таким образом», — сказал глава венгерского правительства.
Он также отметил, что недавние покушения на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа, по сути, были направлены против всех политиков, принадлежащих к «партии мира». По его словам, «провоенные силы пытаются убрать сторонников мира со сцены или из центра событий».
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