Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер в возрасте 80 лет

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг умер на 81-м году жизни. Об этом сообщило центральное управление здравоохранения, отвечающее за заботу о здоровье руководителей партии и вьетнамского государства.

По его данным, смерть наступила в пятницу в 13:38 по местному времени (09:38 мск). Генсек находился в ханойском военном госпитале номер 108.