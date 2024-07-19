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Средства ПВО РФ за неделю сбили три украинских самолета МиГ-29

16:00 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю сбили три украинских самолета МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 3 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 8 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 10 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, доработанная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета комплекса С-200, 44 реактивных снаряда HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что также были сбиты 305 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них 94 — в воздушном пространстве западных областей России.

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