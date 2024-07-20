Пожар в Омске, где во время ремонта газопровода загорелись 7 домов, ликвидирован

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар в частном секторе Омска, где во время ремонта газопровода загорелись 7 домов, ликвидирован. Погиб один человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Пожар в частном секторе ликвидирован. В результате погиб человек. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал Хоценко.

Он добавил, что поставил задачу областному Минэнерго обеспечить контроль за восстановлением газовой инфраструктуры, где произошло возгорание, а администрации Омска совместно с региональным Минтруда и министерством региональной безопасности оказать жителям, чьи дома повреждены, необходимую помощь.

Пожар на площади 1 тыс. кв. метров произошел в Омске 20 июля, загорелись семь жилых домов. Возгорание произошло во время устранения аварийной ситуации на газопроводе работниками газовой службы.