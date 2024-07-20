Пожар в Омске, где во время ремонта газопровода загорелись 7 домов, ликвидирован
18:20 20.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар в частном секторе Омска, где во время ремонта газопровода загорелись 7 домов, ликвидирован. Погиб один человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Пожар в частном секторе ликвидирован. В результате погиб человек. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал Хоценко.
Он добавил, что поставил задачу областному Минэнерго обеспечить контроль за восстановлением газовой инфраструктуры, где произошло возгорание, а администрации Омска совместно с региональным Минтруда и министерством региональной безопасности оказать жителям, чьи дома повреждены, необходимую помощь.
Пожар на площади 1 тыс. кв. метров произошел в Омске 20 июля, загорелись семь жилых домов. Возгорание произошло во время устранения аварийной ситуации на газопроводе работниками газовой службы.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать