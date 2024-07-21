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Байден заявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов

21:37 21.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден, вышедший из предвыборной гонки, заявил о поддержке вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах главы государства. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети X.

По словам Байдена, он «решил не принимать предложение баллотироваться» на выборах. «Моим первым решением в качестве кандидата от партии на выборах 2020 года было выбрать Камалу Харрис вице-президентом. Это было лучшее решение из тех, что я принял. Сегодня я заявляю о полной поддержке Камалы в качестве кандидата от нашей партии в этом году», — написал американский лидер.

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