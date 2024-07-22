Харрис участвовала в разрушении США вместе с Байденом — Нацкомитет Республиканской партии
09:32 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент Камала Харрис «рука об руку» вместе с американским лидером Джо Байденом разрушала страну. Об этом говорится в заявлении Национального комитета Республиканской партии США.
«Каждая неудача, которую мы видели у Джо Байдена — вывод войск из Афганистана, пограничный кризис, сокрушительная инфляция и ослабление Америки за рубежом — была совершена рука об руку с Камалой Харрис», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте комитета.
«Харрис не только стала бы катастрофой в Белом доме, но и помогала Байдену скрыть его ухудшающееся здоровье во время пребывания в должности, что подрывает ее авторитет», — добавили в Нацкомитете.
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