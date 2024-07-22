ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки из Европы для совершения терактов в РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России пресекла в Санкт-Петербурге канал поставки в Россию из Европы взрывчатых веществ и электродетонаторов для совершения терактов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечен канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов», — говорится в сообщении.

Эти средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей. В ФСБ сообщили, что в целях установления организаторов и пособников готовящихся диверсионно-террористических актов органами безопасности в рамках взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом запрошены соответствующие европейские спецслужбы.