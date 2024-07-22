Зеленский отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Зеленский отреагировал на решение Джо Байдена выйти из президентской гонки. Президент Украины назвал его трудным, но сильным.

«Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство», — написал политик на своей странице в соцсети Х. Он выразил надежду, что новое руководство США окажется не менее сильным и продолжит поддержку Киева. "Говорит Москва"