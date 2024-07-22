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НОВОСТИ

Зеленский отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки

15:32 22.07.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Зеленский отреагировал на решение Джо Байдена выйти из президентской гонки. Президент Украины назвал его трудным, но сильным.

«Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство», — написал политик на своей странице в соцсети Х. Он выразил надежду, что новое руководство США окажется не менее сильным и продолжит поддержку Киева.  "Говорит Москва"

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