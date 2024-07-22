Зеленский отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки
15:32 22.07.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Зеленский отреагировал на решение Джо Байдена выйти из президентской гонки. Президент Украины назвал его трудным, но сильным.
«Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство», — написал политик на своей странице в соцсети Х. Он выразил надежду, что новое руководство США окажется не менее сильным и продолжит поддержку Киева. "Говорит Москва"
НОВОСТИ
- 16:12 22.07.2024
- Полицейские в Ростове при перестрелке ликвидировали подозреваемого в серии преступлений
- 16:00 22.07.2024
- Байден не хотел выходить из гонки из-за сомнений в шансах Харрис на победу — Axios
- 15:12 22.07.2024
- Кабмин РФ одобрил увеличение периода выплаты накопительной пенсии в 2025 г. до 22,5 лет
- 15:00 22.07.2024
- ВС РФ из «Искандера» уничтожили установку РСЗО HIMARS в Николаевской области
- 14:32 22.07.2024
- 400 тыс. случаев инсульта регистрируется в РФ ежегодно — эксперт Минздрава РФ
- 14:12 22.07.2024
- На Украине официальный рынок труда за два года сократился на 2,5 млн человек
- 14:00 22.07.2024
- Разговор Зеленского о переговорах лучше, чем война до последнего украинца — Песков
- 13:32 22.07.2024
- Долги Украины перед ВБ при ее дефолте буду выплачивать другие страны — директор от РФ
- 13:25 22.07.2024
- Сергунина: Представители более 40 стран примут участие в Московской неделе кино
- 13:20 22.07.2024
- Выход Байдена из президентской гонки не является приоритетной темой повестки РФ — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать