Байден не хотел выходить из гонки из-за сомнений в шансах Харрис на победу — Axios

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден не решался выйти из предвыборной гонки, поскольку он и его старшие советники не были уверены, что вице-президент Камала Харрис в случае утверждения ее в качестве кандидата от Демократической партии на президентских выборах сможет соревноваться с экс-хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на трех неназванных помощников Байдена.

Собеседники портала добавили, что отношения между командой Байдена и Харрис зачастую были напряженными. Помощники президента считали Харрис «некомандным игроком», который избегает любых задач, связанных с риском. Советники вице-президента в свою очередь считали, что Белый дом и особенно старший советник Байдена Анита Данн не помогали Харрис. Портал указывает, что, по мнению помощников вице-президента, команда президента не давала ей возможности проявить себя, чтобы ее не воспринимали как «реальную альтернативу» в преддверии переизбрания Байдена.