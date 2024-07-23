Харрис набрала достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты
09:05 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты на ноябрьских выборах. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По его подсчетам, к вечеру понедельника по времени Восточного побережья США Харрис поддержали 2 471 делегат.
НОВОСТИ
- 09:00 23.07.2024
- Средства ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников
- 22:42 22.07.2024
- Путин присвоил певцу Shaman (Ярославу Дронову) звание заслуженного артиста РФ
- 22:00 22.07.2024
- Боррель объявил о переносе следующей встречи глав МИД в Брюссель из Будапешта
- 21:20 22.07.2024
- Приостановка Киевом транзита нефти РФ доказала несостоятельность санкций ЕС — МИД Словакии
- 20:40 22.07.2024
- Венгрия продолжает блокировать средства из Европейского фонда мира — Сикорский
- 20:00 22.07.2024
- В Польше лишили доступа к гостайне бывшего командующего Еврокорпусом — контрразведка
- 19:20 22.07.2024
- Порог идентификации при оплате ЖКУ повысили до 60 тыс. руб.
- 18:40 22.07.2024
- Польша поддержала предложение Чехии по биометрическим паспортам для граждан РФ
- 18:00 22.07.2024
- В морском порту Ялты появится игорная зона
- 17:32 22.07.2024
- МЧС предупредило о возможности возникновения смерчей в Краснодарском крае
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать