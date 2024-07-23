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НОВОСТИ

Харрис набрала достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты

09:05 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты на ноябрьских выборах. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его подсчетам, к вечеру понедельника по времени Восточного побережья США Харрис поддержали 2 471 делегат.

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