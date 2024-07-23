Харрис набрала достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты на ноябрьских выборах. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его подсчетам, к вечеру понедельника по времени Восточного побережья США Харрис поддержали 2 471 делегат.