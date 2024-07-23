Почти половина американцев считает, что власти страны регулярно лгут — опрос

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство американских избирателей полагают, что государственные служащие страны врут, 48% уверены, что они делают это регулярно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской исследовательской организацией Rasmussen Reports и порталом The National Pulse.

По мнению 40% респондентов, госслужащие обманывают лишь иногда. 6% опрошенных полагают, что власти говорят неправду редко. Только 1% респондентов верят, что правительство никогда не лжет.

Исследование также выявило сохраняющееся на высоком уровне недоверие избирателей к федеральным властям — 39% опрошенных высказали такую позицию. Недоверие более характерно для сторонников Республиканской партии, а также для граждан моложе 40 лет и малообеспеченных.