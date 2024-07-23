Дума освободила Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла постановление об освобождении Сергея Неверова («Единая Россия») от должности вице-спикера палаты парламента.

Документ был внесен на рассмотрение депутатов в понедельник комиссией Госдумы по регламенту. «Освободить депутата Государственной думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», — указано в документе.