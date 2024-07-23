Минобороны РФ сообщило об освобождении Ивано-Дарьевки ДНР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская группировка войск «Юг» освободила населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи», — сказали в ведомстве.