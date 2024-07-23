У Франции не будет нового премьера, пока не закончится Олимпиада - Макрон
21:45 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон не намерен принимать решение о назначении нового премьер-министра до конца Олимпиады.
«Совершенно очевидно, что до середины августа необходимо сосредоточиться на проведении Олимпиады», — сказал Макрон в эфире телеканала France 2. — После этого, по мере продвижения партийных переговоров, я должен буду назначить премьер-министра, поручив ему формирование правительства на как можно более широкой основе».
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