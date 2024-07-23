У Франции не будет нового премьера, пока не закончится Олимпиада - Макрон

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон не намерен принимать решение о назначении нового премьер-министра до конца Олимпиады.

«Совершенно очевидно, что до середины августа необходимо сосредоточиться на проведении Олимпиады», — сказал Макрон в эфире телеканала France 2. — После этого, по мере продвижения партийных переговоров, я должен буду назначить премьер-министра, поручив ему формирование правительства на как можно более широкой основе».